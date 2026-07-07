Tribute Khamenei: ‘पाखंड कर रहा पाकिस्तान, अमेरिका से दोस्ती का दिखावा और तेहरान में खामेनेई को श्रद्धांजलि ?,’अमेरिकी सीनेटर का बयान

US Senator Rick Scott Warned Pakistan Double Role: अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता समझौता करवाने में भूमिका अदा कर हीरो बनने वाला पाकिस्तान अपने दोहरे रवैये के कारण अमेरिका की नजर में विलेन बना हुआ नजर आ रहा है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में शिरकत कर उन्हें श्रद्धांजलि देने और उन्हें महान नेता बताने पर अमेरिका ने सख्त ऐतराज किया है। अमेरिकी सीनेटर रिक स्कॉट ने मंगलवार को पाकिस्तान की भूमिका की कड़ी आलोचना की और इस्लामाबाद पर पाखंड का आरोप लगाया, क्योंकि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के तेहरान में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। अमेरिका के इस बयान से पाकिस्तान बैकफुट पर आता हुआ महसूस हो रहा है।