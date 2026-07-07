राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि का दावा कहा- चंपत राय की छवि बेदाग है

गोविंद देव गिरि ने चंपत राय के व्यवहार को लेकर भी एक बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि चंपत राय स्वभाव से भोले जरूर हैं लेकिन उनके अंदर अहंकार भी भरा हुआ है। जब उन्हें इस पूरे घोटाले के बारे में अवगत कराया गया था तो उन्होंने तुरंत कोई कड़े कदम नहीं उठाए, वह किसी की सुनते नहीं थे। कोषाध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह चंपत राय का कोई चारित्रिक दोष नहीं है बल्कि, यह उनका स्वाभाविक दोष है। उस समय फैसले लेने में चंपत राय पर उनका अहंकार हावी हो गया था। गिरि ने आगे कहा कि चंपत राय की छवि पूरी तरह से बेदाग हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के पवित्र उद्देश्य के लिए समर्पित किया है। ।