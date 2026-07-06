Ram Mandir Theft: अभी तो इस्तीफा मंजूर हुआ है, चंपत राय- नृपेंद्र मिश्रा कब जेल जाएंगे? कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पूछा सवाल

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर होने पर तीखे सवाल पूछे हैं। अजय राय ने कहा- अभी तो बस इस्तीफा स्वीकार हुआ है। बड़ी मछली में नृपेंद्र मिश्रा हैं, चंपत राय बंसल हैं, अनिल मिश्रा, गोविंद गिरी और गोपाल राव हैं। इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए, तब प्रकरण समझ आएगा। इन बड़ी मछलियों को कब गिरफ्तार किया जाएगा?