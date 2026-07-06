Ayodhya Ram Mandir Scam: चढ़ावा घोटाले में ट्रस्ट ने कहा आस्था सर्वोपरि, 18 जुलाई को आएगी SIT जांच रिपोर्ट

Ram Mandir Donation Scam: राममंदिर ट्रस्ट में सामने आए कथित चढ़ावा चोरी मामले के बाद सोमवार को मंदिर ट्रस्ट ने कई अहम फैसले लिए हैं। ट्रस्ट की आयोजित बैठक में चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर मुहर लगी। वहीं मामले में जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की रिपोर्ट 22 जुलाई को पेश किए जाने की उम्मीद है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही मामले में दोषियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय होने की जानकारी सामने आई है।