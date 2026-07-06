Ayodhya Ram Mandir Trust: कृष्ण मोहन बने ‘राम मंदिर’ ट्रस्ट के नए महासचिव

Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। इस बैठक में कृष्ण मोहन (Krishna Mohan) को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का महासचिव चुना गया है। कृष्ण मोहन को चंपत राय (Champat Rai) की जगह महासचिव चुना गया है। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी (Ayodhya Ram Mandir Donations Theft) का मामला सामने आने के बाद चंपत राय ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। आज राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक (Ram Mandir Trust Meeting) में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर (Champat Rai Resignation Accepted) हो गया है।