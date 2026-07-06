‘अयोध्या राम मंदिर को दान में मिले गहने सुरक्षित’, ट्रस्ट ने कहा- किसी को शक है तो संपर्क करें; गोविंद देव गिरि बोले- चढ़ावा चोरी की घटना लज्जाजनक

Ram Mandir Donation Theft: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। गोविंद देव गिरी ने बताया कि SIT की जांच रिपोर्ट 22 जुलाई तक आने की उम्मीद है। ट्रस्ट ने यह भी साफ किया कि राम मंदिर को दान में मिले सभी गहने पूरी तरह सुरक्षित हैं। यदि किसी श्रद्धालु को अपने दान को लेकर कोई संदेह है तो वह सीधे ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। ट्रस्ट का कहना है कि हर शिकायत का जवाब दिया जाएगा और पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी।