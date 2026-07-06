Ayodhya Ram Mandir Scam: चंपत राय का इस्तीफा मंजूर, चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने पर दिया था त्यागपत्र

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के नगीना के निवासी हैं। वह विश्व हिंदू परिषद में अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आपातकाल के दौरान 1975 में चंपत राय जेल जा चुके हैं। उन्होंने 18 महीने जेल में काटे थे। उस दौरान चंपत राय धामपुर के RSM कॉलेज में प्रोफेसर थे। बता दें कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने चढ़ावा चोरी की घटना सामने आने के बाद राम मंदिर ट्रस्ट के पद से इस्तीफा दिया था।