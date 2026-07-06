Ram Mandir Donation Theft: अखिलेश यादव के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बोले- सपा-कांग्रेस को अयोध्या पर बोलने का कोई अधिकार नहीं

अखिलेश यादव का यह वीडियो महज एक गाना नहीं, बल्कि एक पूरी सिनेमैटिक प्रस्तुति थी। वीडियो की शुरुआत सूनी और शांत अयोध्या नगरी के दृश्य से होती है, जिसके बाद मंदिर परिसर के भीतर भगवान श्रीराम की AI तकनीक से तैयार आकृति दिखाई देती है। आगे मंदिर का वह कोना दिखाया गया जहां चोरी की घटना हुई थी, साथ ही बड़ा दानपात्र और आसपास का सामान भी नजर आता है। वीडियो में अयोध्या के स्थानीय लोग और साधु-संत हाथ जोड़े खड़े दिखाई देते हैं, जबकि भगवान राम की आकृति नगरी की सीमा की ओर बढ़ती दिखाई जाती है। इसी वीडियो और भजन के जरिए अखिलेश यादव ने धर्म के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश की थी, जिसके जवाब में अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीधे सपा पर पलटवार किया है।