राम मंदिर चंदा चोरी मामला: सोमवार को होगी ट्रस्ट की अहम बैठक, चंपत राय के इस्तीफे पर हो सकता है फैसला

बैठक से एक दिन पहले रविवार को राम कचहरी में संत समाज ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में अपनी बात रखी। संतों का कहना है कि SIT की जांच पूरी होने से पहले किसी को दोषी ठहराना सही नहीं है। महंत शशिकांत दास ने कहा कि दोषी कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन जांच पूरी होने से पहले किसी को अपराधी घोषित करना गलत है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले में केवल चंपत राय को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि जांच अभी जारी है।