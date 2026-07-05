एस. जयशंकर ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री से की मुलाकात, ऊर्जा से सुरक्षा तक कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा

पिछले महीने कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी में हुए विस्फोट में भारतीय नागरिकों की मौत के बाद कतर के अमीर Tamim bin Hamad Al Thani ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन कर संवेदना व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए कतर के अमीर का आभार जताते हुए कहा था कि दोनों देश पीड़ित परिवारों के दुख में सहभागी हैं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत और कतर अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।