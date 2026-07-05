Uddhav Thackeray: राम मंदिर दान विवाद पर उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला, बोले- ‘हिंदुत्व के नाम पर मंदिर लूटने वालों को हिंदू माफ नहीं करेंगे’

शिवसेना (यूबीटी) ने रविवार को मुंबई में 'राम रक्षा आंदोलन' आयोजित किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे के साथ पार्टी नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। दादर स्थित हनुमान मंदिर के बाहर आयोजित सभा में उद्धव ठाकरे ने हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसके बाद उन्होंने राम मंदिर दान विवाद की निष्पक्ष जांच कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुत्व में विश्वास रखती है, लेकिन अंधभक्ति में नहीं। उनके मुताबिक, 'हम कट्टर, निष्कलंक और राष्ट्रभक्त हिंदू हैं, लेकिन मूर्ख नहीं हैं।'