‘टीएमसी के विधायकों और सांसदों के साथ नौकर जैसा बर्ताव’, भाजपा ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर जारी अंदरूनी कलह के बीच भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पार्टी नेतृत्व पर बड़ा हमला बोला है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राहुल सिन्हा ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने टीएमसी के विधायकों और सांसदों के साथ नौकरों जैसा व्यवहार किया। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के कई नेता अपनी आत्मसम्मान की वजह से टीएमसी छोड़ रहे हैं।