सोशल मीडिया पर MEA के नाम पर ठगी, विदेश मंत्रालय ने फर्जीवाड़े को लेकर सभी को कर दिया सावधान

भारत में लाखों लोग विदेश में नौकरी, पढ़ाई या व्यापार के लिए जाते हैं। ऐसे में MEA से जुड़ी कोई भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होती है। फर्जी सलाहकार इसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। कुछ पीड़ितों ने बताया कि उन्होंने हजारों रुपये देकर सेशन लिया, लेकिन बाद में पता चला कि दी गई जानकारी गलत थी।