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सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा – ‘पाकिस्तान को पहले आतंकवाद छोड़ना होगा’

सिंधु जल संधि पर भारत ने एक बार फिर अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान जब तक सीमा पार आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ता तब तक संधि स्थगित रहेगी।
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भारत

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Rahul Yadav

Jul 03, 2026

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Indus Water Treaty: सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी सीमा पार आतंकवाद के विरोध में भारत ने इस समझौते को फिलहाल स्थगित कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इस मसले पर भारत का रुख हमेशा से साफ और एक जैसा रहा है। अगर पाकिस्तान इस समझौते को लेकर कोई बातचीत चाहता है तो उसे सबसे पहले सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और हमेशा के लिए रोकना होगा।

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पाकिस्तान की खबरें

Published on:

03 Jul 2026 04:37 pm

Hindi News / National News / सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा – ‘पाकिस्तान को पहले आतंकवाद छोड़ना होगा’

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