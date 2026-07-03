सिंधु जल संधि पर विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, कहा – ‘पाकिस्तान को पहले आतंकवाद छोड़ना होगा’

Indus Water Treaty: सिंधु जल समझौते को लेकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ किया है कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जारी सीमा पार आतंकवाद के विरोध में भारत ने इस समझौते को फिलहाल स्थगित कर दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इस मसले पर भारत का रुख हमेशा से साफ और एक जैसा रहा है। अगर पाकिस्तान इस समझौते को लेकर कोई बातचीत चाहता है तो उसे सबसे पहले सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और हमेशा के लिए रोकना होगा।