Punjab Congress Internal Conflict: एक को मनाएं दो दूसरा नाराज, पंजाब चुनाव से पहले मुश्किल में कांग्रेस 

फिलहाल कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रही बहस पर विराम लग गया है। लेकिन अब यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए? चन्नी के साथ-साथ रंधावा, अमर सिंह और राजा वारिंग भी सांसद हैं। MPs के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस में कोई खास नियम नहीं है। हाल ही में, कांग्रेस हाईकमान ने अपने सांसदों को केरल चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन उसी समय लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई को असम चुनाव में जोरहाट से मैदान में उतारा। हालांकि, गोगोई 23,000 से अधिक वोटों से हार गए। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतरने की अनुमति नहीं देती है, तो चन्नी की नाराजगी खुलकर सामने आ सकती है, जो पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है।