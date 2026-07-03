3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Punjab Congress Internal Conflict: एक को मनाएं दो दूसरा नाराज, पंजाब चुनाव से पहले मुश्किल में कांग्रेस 

Punjab Congress Election 2027: पंजाब कांग्रेस में आखिर किस बात को लेकर बढ़ रही है अंदरूनी खींचतान? चन्नी, बाजवा, राजा वारिंग और मनीष तिवारी की नाराजगी के बीच चुनाव से पहले पार्टी में क्या चल रहा है। जानिए पूरा मामला।
3 min read
Google source verification

भारत

image

Abhishek Mehrotra

Jul 03, 2026

panjab congress, pnjab election 2027

Punjab Assembly Election: पंजाब में अगले साल चुनाव होने हैं और कांग्रेस आपसी मतभेद ही दूर नहीं कर पा रही है। पंजाब कांग्रेस के कई दिग्गज नेता एक-दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। भले ही सीधे तौर पर बयानबाजी न हो रही हो, लेकिन अंदरखाने बहुत कुछ चल रहा है। फिलहाल कांग्रेस में हर कोई इसी सवाल का जवाब तलाश रहा है कि क्या दिल्ली पहुंच चुके नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाज़त दी जानी चाहिए?

पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर जारी है अंदरूनी खींचतान

दरअसल, पूर्व CM चरणजीत सिंह चन्नी सहित मुख्यमंत्री पद के दावेदार रहे कई बड़े कांग्रेसी नेता इस समय लोक सभा सांसद हैं। चन्नी फिर से पंजाब में सक्रिय भूमिका निभाने को आतुर हैं और पंजाब कांग्रेस प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। हालांकि, हाईकमान उनकी चाहत पर पानी फेर चुका है। उसने मौजूदा अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को ही पद पर बनाए रखने का फैसला लिया है। इस फैसले से चन्नी और उनके समर्थक नाराज हैं।   

इसके अलावा, हाईकमान के प्रताप सिंह बाजवा को विपक्ष का नेता बनाए रखना भी, कुछ नेताओं को पसंद नहीं आया है। हालांकि, आलाकमान ने दिल्ली में बैठे असन्तुष्ट नेताओं की नाराजगी दूर करने के भी प्रयास किए हैं। उदाहरण के लिए, चन्नी, लोकसभा सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा, अमर सिंह और AICC के जॉइंट ट्रेजरर विजय इंदर सिंगला जैसे दूसरे सीनियर नेताओं को विधानसभा चुनाव से जुड़ी खास कमेटियों का हेड बनाया गया है।

एक-दूसरे के खिलाफ नेता

पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर पंजाब कांग्रेस एक तरह से दो फाड़ हो चुकी है। कम से कम 30 जट्ट सिख नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर दलित सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले चन्नी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) का अध्यक्ष बनाने की मांग की थी। इसके बाद AICC के कोषाध्यक्ष अजय माकन की अगुवाई वाले पैनल ने 66 सीनियर नेताओं से मुलाकात भी की। इस दौरान, यह सामने आया कि चन्नी को अध्यक्ष बनाने पर पार्टी में टूट संभव है। चन्नी समर्थकों के दबाव बनाए जाने के तुरंत बाद ही दूसरे गुट भी एक्टिव हो गए। सूत्रों के अनुसार, वारिंग को नवंबर 2025 में नियुक्त अधिकांश जिला कांग्रेस अध्यक्षों का समर्थन मिला। इसी तरह, सीनियर जट्ट सिख नेता प्रताप सिंह बाजवा और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी चन्नी के खिलाफ एकजुट हो गए।

प्रयोग का हुआ था नुकसान

पार्टी में पक रही खिचड़ी को ध्यान में रखते हुए आलाकमान ने प्रदेश अध्यक्ष न बदलने का निर्णय लिया। वरिष्ठ नेताओं को समझ आया कि चार साल से पंजाब काग्रेस संभाल रहे वारिंग को चुनाव से कुछ महीने पहले बदलने से गलत सिग्नल जाएगा। 2022 के चुनाव से कुछ महीने पहले कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को CM पद से हटाकर चन्नी को कुर्सी सौंपी थी, जो डिजास्टर साबित हुआ। कांग्रेस चन्नी के नेतृत्व में 117 में से महज 18 सीटें ही जीत पाई, जो उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन था।

नहीं मिली अनुमति तो संग्राम?

फिलहाल कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रही बहस पर विराम लग गया है। लेकिन अब यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए? चन्नी के साथ-साथ रंधावा, अमर सिंह और राजा वारिंग भी सांसद हैं। MPs के विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर कांग्रेस में कोई खास नियम नहीं है। हाल ही में, कांग्रेस हाईकमान ने अपने सांसदों को केरल चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं दी, लेकिन उसी समय लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई को असम चुनाव में जोरहाट से मैदान में उतारा। हालांकि, गोगोई 23,000 से अधिक वोटों से हार गए। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतरने की अनुमति नहीं देती है, तो चन्नी की नाराजगी खुलकर सामने आ सकती है, जो पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है।

मनीष को मनाने की कोशिश

कांग्रेस की एक नई परेशानी मनीष तिवारी की नाराजगी है। दरअसल, पंजाब विधानसभा 2027 चुनाव को लेकर अखिल कांग्रेस ने हाल ही में संगठनात्मक नियुक्तियों का ऐलान किया है। लेकिन चंडीगढ़ से तीन बार के सांसद मनीष तिवारी को कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है। इसी को लेकर मनीष तिवारी आलाकमान से नाराज हो गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। खबर है कि आलाकमान मनीष तिवारी को मनाने में जुटा है, क्योंकि मनीष की नाराजगी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है।

चुनाव आयोग पर भड़के केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी, बोले- रंगे हाथ पकड़े गए लोगों पर भी कार्रवाई नहीं

ये भी पढ़ें
Kumaraswamy

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Jul 2026 04:41 pm

Published on:

03 Jul 2026 04:24 pm

Hindi News / National News / Punjab Congress Internal Conflict: एक को मनाएं दो दूसरा नाराज, पंजाब चुनाव से पहले मुश्किल में कांग्रेस 

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

IMD Red Alert Mumbai: लगातार बारिश से बेहाल मुंबई में वीकेंड पर और बरसेंगे बादल, शनिवार और रविवार के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी

Mumbai Rain Forecast
मुंबई

केतन हत्याकांड में बड़ा खुलासा: ‘कोड वर्ड’ में बात करते थे सिया और चेतन, पुलिस के हाथ लगा दूसरा मोबाइल फोन, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

Ketan Murder Case
राष्ट्रीय

केतन अग्रवाल मर्डर केस: पुलिस ने कोर्ट से मांगी आरोपियों की 3 दिन की और कस्टडी

Breaking News
पुणे

India-China relations: चीन के सामने हर बार घुटने टेक रही मोदी सरकार, कांग्रेस का बड़ा बयान

Jairam Ramesh Statement
राष्ट्रीय

सलमान खान मामला: अनमोल बिश्नोई ने कोर्ट से मांगी प्रोडक्शन वारंट, तिहाड़ जेल में है बंद

Anmol Bishnoi
पुणे
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.