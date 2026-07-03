3 जुलाई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

Ram Lalla Donation Controversy: आदित्य ठाकरे का ‘राम रक्षा आंदोलन’ ऐलान, बोले राम लला को BJP से बचाना जरूरी

Aaditya Thackeray on Nitesh Rane: रामलला की भक्ति के नाम पर महाराष्ट्र की सियासत में एक और बड़ा धमाका हो गया है। उद्धव गुट अब भाजपा के खिलाफ 'राम रक्षा आंदोलन' छेड़कर गांवों का रुख करने की तैयारी में है। जानिए आदित्य ठाकरे ने क्यों कहा कि भगवान राम को भाजपा से बचाने की जरूरत है।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Manoj Vashisth

image

Shaitan Prajapat

Jul 03, 2026

Aaditya Thackeray Ram Raksha Andolan

Aaditya Thackeray Ram Raksha Andolan

Aaditya Thackeray Ram Raksha Andolan: महाराष्ट्र की राजनीति में 'राम' नाम की गूंज एक बार फिर नए सियासी घमासान की वजह बन गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 'राम रक्षा आंदोलन' के जरिए इस पूरी मुहिम को राज्य के हर गांव और नुक्कड़ तक लेकर जाएगी। लेकिन इस आंदोलन का मकसद सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि आदित्य के मुताबिक"रामलला को खुद भाजपा से बचाना है।

नितेश राणे की बयान पर प्रतिक्रिया देने से किया मना

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैंने पहले भी साफ तौर पर कहा है कि मैं कचरे के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है और वही इसे संभालेगा।

5 जुलाई से ‘राम रक्षा आंदोलन’ शुरू करेंगे उद्धव ठाकरे

शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। उद्धव ने लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की, ताकि अयोध्या के पवित्र मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी को लेकर BJP से जवाब मांगा जा सके।

दादर में करेंगे हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ

पत्रकारों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक रविवार को मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर में इकट्ठा होकर हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और भाजपा से मंदिर में कथित चोरी की जिम्मेदारी लेने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में हुई इस कथित बड़े पैमाने पर चोरी से आक्रोशित सभी लोगों से मेरी अपील है कि वे हमारे साथ जुड़ें और भाजपा को इसके लिए जवाबदेह ठहराएं।

अब हिंदू माफ नहीं करेगा, उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा

पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी अब हिंदू मार नहीं खाएगा का जिक्र करते हुए, ठाकरे ने कहा, 'अब मैं कहना चाहता हूं, अब हिंदू माफ नहीं करेगा।' उन्होंने गबन में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि हिंदुत्व के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा का नारा मंदिर वहीं बनाएंगे एक दिखावा साबित हुआ है और कहा कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान किए गए बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिए जाएंगे।

‘हम केतन का काम तमाम कर देंगे, तुम भी लोहागढ़ आ जाना’; चेतन-सिया की योजना का तीसरे दोस्त ने खोला राज

ये भी पढ़ें
Pune Ketan Aggarwal Murder Case

खबर शेयर करें:

Updated on:

03 Jul 2026 05:16 pm

Published on:

03 Jul 2026 04:30 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / Ram Lalla Donation Controversy: आदित्य ठाकरे का ‘राम रक्षा आंदोलन’ ऐलान, बोले राम लला को BJP से बचाना जरूरी

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

आकांक्षा चमोला के Bisexual विवाद और तलाक की चर्चा के बीच क्या ‘Lock Upp’ में होगी गौरव खन्ना की एंट्री? बना सस्पेंस

Gaurav Khanna
OTT

IMD Red Alert Mumbai: लगातार बारिश से बेहाल मुंबई में वीकेंड पर और बरसेंगे बादल, शनिवार और रविवार के लिए ‘रेड अलर्ट’ जारी

Mumbai Rain Forecast
मुंबई

‘मोटी और अनअट्रैक्टिव’ कहकर ठुकरा दी गई थीं रेखा, संजय खान की पत्नी ने बदली किस्मत!

Rekha Sanjay Khan
बॉलीवुड

‘खुद ही टिकट खरीद लिए’, ‘अल्फा’ रिलीज के बाद दिव्या खोसला ने आलिया भट्ट पर कसा तंज?, जानें क्या है सच

'खुद ही टिकट खरीद लिए', 'अल्फा' रिलीज के बाद दिव्या खोसला ने आलिया भट्ट पर कसा तंज?, जानें क्या है सच
बॉलीवुड

Alpha Review: दमदार एक्शन-पावरफुल कहानी की मिश्रण है आलिया की ‘अल्फा’, शरवरी वाघ ने किया गजब का काम

Alpha Movie Review
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.