Ram Lalla Donation Controversy: आदित्य ठाकरे का ‘राम रक्षा आंदोलन’ ऐलान, बोले राम लला को BJP से बचाना जरूरी

Aaditya Thackeray Ram Raksha Andolan
Aaditya Thackeray Ram Raksha Andolan: महाराष्ट्र की राजनीति में 'राम' नाम की गूंज एक बार फिर नए सियासी घमासान की वजह बन गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 'राम रक्षा आंदोलन' के जरिए इस पूरी मुहिम को राज्य के हर गांव और नुक्कड़ तक लेकर जाएगी। लेकिन इस आंदोलन का मकसद सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि आदित्य के मुताबिक"रामलला को खुद भाजपा से बचाना है।
महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैंने पहले भी साफ तौर पर कहा है कि मैं कचरे के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। यह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है और वही इसे संभालेगा।
शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को महाराष्ट्र में 5 जुलाई से राम रक्षा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की। उद्धव ने लोगों से इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की, ताकि अयोध्या के पवित्र मंदिर के लिए मिले चंदे में कथित हेराफेरी को लेकर BJP से जवाब मांगा जा सके।
पत्रकारों को संबोधित करते हुए ठाकरे ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक रविवार को मुंबई के दादर स्थित हनुमान मंदिर में इकट्ठा होकर हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और भाजपा से मंदिर में कथित चोरी की जिम्मेदारी लेने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में हुई इस कथित बड़े पैमाने पर चोरी से आक्रोशित सभी लोगों से मेरी अपील है कि वे हमारे साथ जुड़ें और भाजपा को इसके लिए जवाबदेह ठहराएं।
पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की टिप्पणी अब हिंदू मार नहीं खाएगा का जिक्र करते हुए, ठाकरे ने कहा, 'अब मैं कहना चाहता हूं, अब हिंदू माफ नहीं करेगा।' उन्होंने गबन में कथित रूप से शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि हिंदुत्व के नाम पर लूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा का नारा मंदिर वहीं बनाएंगे एक दिखावा साबित हुआ है और कहा कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान किए गए बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिए जाएंगे।
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