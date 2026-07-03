Ram Lalla Donation Controversy: आदित्य ठाकरे का ‘राम रक्षा आंदोलन’ ऐलान, बोले राम लला को BJP से बचाना जरूरी

Aaditya Thackeray Ram Raksha Andolan: महाराष्ट्र की राजनीति में 'राम' नाम की गूंज एक बार फिर नए सियासी घमासान की वजह बन गई है। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के युवा नेता आदित्य ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। आदित्य ठाकरे ने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी 'राम रक्षा आंदोलन' के जरिए इस पूरी मुहिम को राज्य के हर गांव और नुक्कड़ तक लेकर जाएगी। लेकिन इस आंदोलन का मकसद सिर्फ चुनावी नहीं, बल्कि आदित्य के मुताबिक"रामलला को खुद भाजपा से बचाना है।