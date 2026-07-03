पुणे में रोड रेज का मामला, कार चालक ने जानबूझकर बाइक को मारी टक्कर, कई किमी तक किया था पीछा

Pune road rage Hinjewadi news: महाराष्ट्र के आईटी हब कहे जाने वाले पुणे शहर के हिंजेवाड़ी (Hinjewadi) इलाके से रोड रेज (Road Rage) की एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां मारुंजी लिंक रोड पर एक कार और बाइक सवार के बीच हुई मामूली बहस इतनी बढ़ गई कि कार चालक ने जानबूझकर बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठने लगी है।