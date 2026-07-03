केतन हत्याकांड में सबसे बड़ा यू-टर्न! सिया-चेतन के ‘खास राजदार’ को पुलिस ने पकड़ा, मर्डर के लिए किया था मना

Siya Goyal Chetan Chaudhary: पुणे के 26 वर्षीय कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड (Ketan Agrawal Murder Case) को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि सिया गोयल (20) और उसके प्रेमी चेतन चौधरी (22) द्वारा रची गई हत्या की साजिश की जानकारी एक और युवक को भी थी। पुणे ग्रामीण पुलिस ने उस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इसी के साथ पुलिस का वह संदेह भी सही साबित होता दिख रहा है कि इस वारदात की जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति को भी थी। सिया और चेतन पिछले 11 दिनों से पुलिस की हिरासत में है।