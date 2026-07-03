Mumbai Sakinaka Manhole Incident: मैनहोल हादसे के बाद सियासत तेज, रोहित पवार ने BMC को घेरा; परिवार ने मांगी सरकारी नौकरी

पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मीडिया से बात करते हुए विधायक रोहित पवार ने बीएमसी (BMC) के भारी-भरकम बजट और तैयारियों पर तीखे सवाल उठाए। पवार ने कहा, "यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि उचित रख-रखाव न होने के कारण लोग मैनहोल में गिरकर अपनी जान गंवा रहे हैं। यह कोई नई बात नहीं है, बल्कि हर साल की कहानी बन चुकी है। मुंबई महानगरपालिका (BMC) का बजट करीब 81,000 करोड़ रुपए है। इसमें से लगभग 250 करोड़ रुपये मानसून से पहले मैनहोल, नालों और पेड़ों की छंटाई जैसे कामों पर खर्च किए जाते हैं। फिर भी नतीजा सिफर है।'