आकांक्षा चमोला के Bisexual विवाद और तलाक की चर्चा के बीच क्या ‘Lock Upp’ में होगी गौरव खन्ना की एंट्री? बना सस्पेंस

Gaurav Khanna To Enter Lock Upp: टीवी एक्टर गौरव खन्ना एक बार फिर चर्चा में हैं। हाल ही में उनकी पत्नी और एक्ट्रेस आकांक्षा चमोला ने रियलिटी शो 'लॉक अप: सच या सजा' में अपने तलाक का ऐलान कर सभी को हैरान दिया था। इससे पहले गौरव का नाम उनके बाइसेक्शुअल होने से जुड़े विवाद को लेकर भी चर्चा में रहा था। अब नई रिपोर्ट्स ने एक और सवाल खड़ा कर दिया है, क्या गौरव खुद भी जल्द इस शो का हिस्सा बनने वाले हैं?