‘श्रेया को क्यों बना रहे हैं विलेन?’ आकांक्षा के Bisexual खुलासे पर भड़के ऋषभ जायसवाल

Rishabh Jaiswal Defends GF Shreya Kalra: 'लॉक अप' नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो में हाल ही में हुआ एक खुलासा सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का कारण बन गया है। शो के दौरान कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने एक टास्क के समय आकांक्षा चमोला से जुड़ा एक सीक्रेट शेयर करते हुए कहा कि वो बायसेक्सुअल हैं। बता दें, इस एपिसोड के स्ट्रीम होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने श्रेया की आलोचना की और उन पर किसी की प्राइवेट पहचान को सार्वजनिक करने का आरोप लगाया। अब इस पूरे विवाद पर श्रेया के बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनका बचाव किया है।