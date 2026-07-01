1 जुलाई 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

OTT

‘श्रेया को क्यों बना रहे हैं विलेन?’ आकांक्षा के Bisexual खुलासे पर भड़के ऋषभ जायसवाल

Rishabh Jaiswal Defends GF Shreya Kalra: हाल ही में जब एक्ट्रेस आकांक्षा ने अपने Bisexual होने का खुलासे के साथ श्रेया का नाम लिया, तो इस बात पर ऋषभ जायसवाल ने प्रतिक्रिया दी और वे इस पर भड़के भी नजर आए।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Jul 01, 2026

'श्रेया को क्यों बना रहे हैं विलेन?' आकांक्षा के Bisexual खुलासे पर भड़के ऋषभ जायसवाल

Rishabh Jaiswal GF Shreya Kalra (instagram: rishabhjaiswalll)

Rishabh Jaiswal Defends GF Shreya Kalra: 'लॉक अप' नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो में हाल ही में हुआ एक खुलासा सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का कारण बन गया है। शो के दौरान कंटेस्टेंट श्रेया कालरा ने एक टास्क के समय आकांक्षा चमोला से जुड़ा एक सीक्रेट शेयर करते हुए कहा कि वो बायसेक्सुअल हैं। बता दें, इस एपिसोड के स्ट्रीम होने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने श्रेया की आलोचना की और उन पर किसी की प्राइवेट पहचान को सार्वजनिक करने का आरोप लगाया। अब इस पूरे विवाद पर श्रेया के बॉयफ्रेंड ऋषभ जायसवाल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उनका बचाव किया है।

ऋषभ ने कहा बिना पूरे मामले को समझे निष्कर्ष पर ना पहुंचे

सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में ऋषभ ने कहा कि यूजर्स को पूरे मामले को समझे बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। उनके अनुसार, शो के फॉर्मेट में हर कंटेस्टेंट पहले से कुछ प्राइवेट सीक्रेट्स प्रोडक्शन टीम के साथ शेयर करता है, जिन्हें गेम के दौरान लाइफलाइन के रूप में यूज किया जा सकता है। उनका दावा है कि आकांक्षा के जरिए शेयर किया गया ये सीक्रेट भी उन्हीं जानकारियों में शामिल था, तो श्रेया को विलेन बनाना गलत है।

ऋषभ जयसवाल ने कहा कि श्रेया ने कोई ऐसी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जो नियमों के खिलाफ हो या जिसे चोरी-छिपे हासिल किया गया हो। उनके मुताबिक, ये शो के गेमप्ले का हिस्सा था और कंटेस्टेंट्स पहले से जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर इन सीक्रेट्स का यूज किया जा सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस घटना को किसी की प्राइवेट लाइफ में दखल के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि संबंधित जानकारी शो के निर्धारित प्रारूप के तहत पहले ही शेयर की जा चुकी थी।

ऋषभ जयसवाल ने यूजर्स से कि अपील

दरअसल, ऋषभ जयसवाल ने यूजर्स से अपील की कि श्रेया को बिना पूरी जानकारी के ट्रोल न करें और आगे बताया कि सोशल मीडिया पर केवल एक क्लिप देखकर राय बनाना सही नहीं है और दर्शकों को शो के नियमों और उसकी प्रक्रिया को भी समझना चाहिए।फिलहाल सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है। एक पक्ष का मानना है कि किसी की सेक्सुअल ओरिएंटेशन को सार्वजनिक करना गलत है, जबकि दूसरा पक्ष इसे शो के तय नियमों के तहत खेला गया गेम मान रहा है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

01 Jul 2026 06:27 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / ‘श्रेया को क्यों बना रहे हैं विलेन?’ आकांक्षा के Bisexual खुलासे पर भड़के ऋषभ जायसवाल

बड़ी खबरें

View All

OTT

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

राम कपूर के ‘शादी में धोखा डील ब्रेकर नहीं’ वाले बयान पर गौतमी कपूर का रिएक्शन आया सामने, लिखा- ‘सिर्फ प्यार’

Gautami Kapoor Supports Ram Kapoor
OTT

‘The Alliance’ से एग्जिट के बाद Ravi Kishan का पहला पब्लिक अपीयरेंस, पैपराजी ने कहा- ‘अलायंस के बादशाह’

Ravi Kishan
OTT

तलाक की खबरों के बीच Gaurav Khanna का पहला पोस्ट आया सामने, बोले- प्यार किया तो पीछे क्यों हटूं

Gaurav Khanna Akanksha Chamola Divorce
OTT

‘प्यार, धोखा, बदला और राजनीति’,’ठुकरा के मेरा प्यार 2′ ने OTT पर मचाया तहलका, बनी नंबर 1 ट्रेंडिंग सीरीज

'प्यार, धोखा, बदला और राजनीति','ठुकरा के मेरा प्यार 2' ने OTT पर मचा दिया तहलका, बनी नंबर 1 ट्रेंडिंग सीरीज
OTT

‘मिर्जापुर’ फेम अली फजल थे ‘The Godfather’ एक्टर Al Pacino के दीवाने, हॉस्टल में लगाते थे उनकी फिल्मों की लिस्ट

Ali Fazal Al Pacino Meeting
OTT
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.