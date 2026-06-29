‘प्यार, धोखा, बदला और राजनीति’,’ठुकरा के मेरा प्यार 2′ ने OTT पर मचाया तहलका, बनी नंबर 1 ट्रेंडिंग सीरीज

Thukra Ke Mera Pyar Season 2 OTT trending: ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर वीक नई फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होती हैं, लेकिन कुछ ही ऐसी होती हैं जो रिलीज के साथ दर्शकों के बीच जबरदस्त चर्चा बटोरने में कामयाब रहती हैं। इन दिनों JioHotstar पर स्ट्रीम हो रही वेब सीरीज 'ठुकरा के मेरा प्यार 2' इसी वजह से सुर्खियों में है। बता दें, रिलीज के बाद से ये सीरीज लगातार ट्रेंड कर रही है और प्लेटफॉर्म की टॉप लिस्ट में नंबर-1 स्टेज पर पहुंच चुकी है।