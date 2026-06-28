370 बिरयानी विवाद के बाद समय रैना का पुराना ‘Consent Joke’ वायरल, यूजर्स बोले- ‘कॉमेडी के नाम पर कुछ भी नहीं चलेगा’

Samay Raina Viral Clip: समय रैना 'इंडियाज गॉट लेटेंट' सीजन 2 के साथ वापस आ गए हैं, जिसके पहले एपिसोड में सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर आलिया भट्ट और शरवरी शामिल हुईं। पिछले साल, रणवीर इलाहाबादिया और अपूर्वा मुखिजा के विवादित कमेंट्स के बाद उनके इसी शो का पहला सीजन विवादों में फंस गया था। अब सोशल मीडिया पर 2024 के 'इंडियाज गॉट लेटेंट' का एक पुराना एपीसोड एक बार फिर वायरल हो रहा है, जिसमें रिलेशनशिप में कंसेंट और मजाक पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी है। वो भी उस वक्त ये बहा छिड़ी हैं जब इस महीने की शुरुआत में प्रणीत मोरे के शो के चलते 370 रुपये की बिरयानी वाले विवाद ने स्टैंडअप के पर सवालिया निशान खड़े किये थे।