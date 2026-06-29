Netflix का क्या है नया Sign In नियम? हर प्रोफाइल के लिए देना होगा अलग ईमेल एड्रेस, प्राइवेसी पर उठे सवाल

इसके अलावा, सबसे बड़ा बवाल प्राइवेसी को लेकर खड़ा हो गया है। लोगों का सवाल है कि जब पैसे एक ही अकाउंट से कट रहे हैं, तो नेटफ्लिक्स को हर एक मेंबर का अलग ईमेल डेटा क्यों चाहिए? विवाद तब और बढ़ गया जब नेटफ्लिक्स की प्राइवेसी पॉलिसी में यह देखा गया कि कंपनी यूजर्स के ईमेल एड्रेस को अपने मार्केटिंग और विज्ञापन पार्टनर्स के साथ शेयर कर सकती है। इससे यूजर्स को डर है कि उनके डेटा का इस्तेमाल विज्ञापनों के लिए किया जाएगा। आलोचनाओं के बावजूद, कंपनी ने साफ कर दिया है कि यह बदलाव हमेशा के लिए लागू हो चुका है। एक कंटेंट क्रिएटर के तौर पर मुझे तो यह नेटफ्लिक्स का डेटा इकट्ठा करने का एक नया तरीका लग रहा है, आपका इस पर क्या सोचना है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं!