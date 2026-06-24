ड्रैगन वॉर, जेल ड्रामा और गांव की राजनीति! इस हफ्ते OTT पर कंटेंट की ऐसी बरसात कि नींद उड़ जाएगी

OTT releases this week: जून 2026 के लास्ट वीक OTT दर्शकों के लिए बेहद स्पेशल होने वाला है। इस दौरान कई बड़े वेब शो, फिल्मों और रियलिटी कार्यक्रमों की रिलीज तय है, जिनका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे अब वो इंतजार खत्म होने को है। बता दें, फैंटेसी, कॉमेडी, ड्रामा, थ्रिलर और रियलिटी शो जैसे अलग-अलग जॉनर के कंटेंट एक साथ रिलीज होने जा रहे हैं, जिससे दर्शकों के पास एंटरटेंनमेट के कई ऑप्शन मौजूद होंगे।