‘आप मेरे पिता की उम्र के हैं’, राम कपूर के विवादित बयान पर इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा का फूटा गुस्सा

जबकि फेमस इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा को राम की सफाई सच्ची नहीं लगी और उन्होंने उन पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, "आप 52 साल के हैं, आप मेरे पिता की उम्र के हैं। आप इस उम्र में भी सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं? गैंगरेप को मजाक के तौर पर इस्तेमाल करना, यह कोई मजाक नहीं है। क्या आप समझते हैं कि जब किसी लड़की के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो किस दौर से गुजरती हैं? जिम्मेदारी लेने के बजाय, आप कह रहे हैं कि आप सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। इतने सारे लोग आपको देख रहे हैं। आपको जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप 52 साल के हैं, आप अभी भी सीख रहे हैं। यह मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है।"