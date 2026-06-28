अगर पसंद हैं डार्क थ्रिलर फिल्में, तो OTT पर मौजूद ‘Freddy’ को आज ही देख डालिए, हर मिनट बढ़ेगा सस्पेंस!

अगर फिल्म की कहानी की बात करें, तो एक शर्मीले और अकेले रहने वाले डेंटल सर्जन फ्रेडी गिनवाला के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसकी मुलाकात खूबसूरत कैनाज क्रूज ईरानी से होती है। बता दें, पहली नजर का प्यार जल्द ही ऐसी घटनाओं में बदल जाता है, जहां रिश्तों के पीछे छिपे राज, धोखा और बदले की परतें खुलने लगती हैं। इससे कहानी शुरुआत में कहानी रोमांटिक तो लगती है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे एक खतरनाक खेल में बदल जाती है।