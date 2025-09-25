Patrika LogoSwitch to English

इस हफ्ते OTT पर ट्विस्ट, रोमांस और सस्पेंस का मिलेगा मजा, इन फिल्मों का क्लाइमैक्स देखकर हो जाएंगे कंफ्यूज

Friday OTT Releases: इस हफ्ते जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और जी5 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं…देखें

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 25, 2025

इस हफ्ते OTT पर ट्विस्ट, रोमांस और सस्पेंस का मिलेगा मजा, इन फिल्मों का क्लाइमैक्स देखकर हो जाएंगे कंफ्यूज
इस हफ्ते OTT पर आई फिल्में (सोर्स: X)

Friday OTT Releases: शुक्रवार आ गया है, और इसका मतलब है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर मनोरंजन का नया दौर है, इस हफ्ते जियो हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स और जी5 जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कई बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। बता दें कि रोमांटिक ड्रामा से लेकर एक्शन थ्रिलर तक, हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। तो आइये, इस हफ्ते के ओटीटी रिलीज की पूरी लिस्ट देखें…

'हृदयपूर्वम' (Hridayapoorvam)
कहां देखें- JioHotstar(28 सितंबर)

'हृदयपूर्वम' (फोटो सोर्स: X)

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल की मोस्टअवेटेड फिल्म 'हृदयपूर्वम', जो सत्यन एंथिकड द्वारा निर्देशित है। ये रोमांटिक ड्रामा, बेसिल जोसेफ और मालविका मोहनन की शानदार जोड़ी के साथ, दर्शकों को भावनात्मक सफर पर ले जाने के लिए तैयार है।

लोका (Lokah Chapter 1)
कहां देंखें- Netflix (26 सितंबर)

लोका (फोटो सोर्स: X)

ये एक नई फैंटेसी थ्रिलर फिल्म है। जिसे डोमिनिक अरुण द्वारा निर्देशित किया गया है, इस फिल्म रोमांचक कहानी और दमदार अभिनय का ये अनूठा संगम 26 सितंबर, 2025 से दर्शकों को अपनी ओर खींचेगा। (ध्यान दें कि यह रिलीज़ डेट असामान्य रूप से भविष्य में है, कृपया पुष्टि करें)

'मृगया: द हंट' (Mrigaya: The Hunt)
कहां देंखें- Zee5(26 सितंबर)

Mrigaya: The Hunt (फोटो सोर्स: X)

बंगाली सिनेमा के प्रशंसकों के लिए एक और धमाकेदार पेशकश है 'मृगया: द हंट'। अभिरूप घोष द्वारा निर्देशित यह एक्शन थ्रिलर फिल्म, अनन्या भट्टाचार्य, सौरव दास और मुकेश अग्रोहरि की शानदार परफॉर्मेंस से भरपूर है।

'सन ऑफ सरदार 2'(Son of Sardaar 2)
कहां देंखें- Netflix (26 सितंबर)

Son of Sardaar 2 (फोटो सोर्स: X)

अजय देवगन और मृणाल ठाकुर की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। अब ये मूवी ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार है।

'धड़क 2'( Dhadak 2)
कहां देंखें- Netflix (26 सितंबर)

Dhadak 2 (फोटो सोर्स: X)

सिद्धांत चतुर्वेदी और तृप्ति डिमरी स्टारर धड़क 2 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई। इसने काफी कम कलेक्शन किया था। अब ये मूवी ओटीटी पर दस्तक देने वाली है।

तो इस वीकेंड अपने पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाइये और इन फिल्मों और सीरीज का मजा उठाइए।

Published on:

25 Sept 2025 06:36 pm

Hindi News / Entertainment / OTT News / इस हफ्ते OTT पर ट्विस्ट, रोमांस और सस्पेंस का मिलेगा मजा, इन फिल्मों का क्लाइमैक्स देखकर हो जाएंगे कंफ्यूज

Patrika Site Logo

