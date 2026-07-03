ATM चोरी से किडनैपिंग तक: 3 घंटे 30 मिनट की ‘प्रीतम एंड पेड्रो’ में हर मोड़ पर मिलेगा सस्पेंस और कॉमेडी

सीरीज में विक्रांत मैसी का विलेन लुक भी कहानी को स्ट्ऱॉग बना देता है। उनका शांत लेकिन खतरनाक अंदाज सस्पेंस को और गहरा बना देता है। मोना सिंह और बोमन ईरानी भी अपने किरदारों के जरिए कहानी को भावनात्मक स्पर्श देते हैं। बता दें, निर्देशक अविनाश अरुण ने गोवा की खूबसूरती और साइबर क्राइम जैसे विषय को बेहद सरल तरीके से पेश किया है। कहानी तकनीकी शब्दों में उलझती नहीं, बल्कि हर दर्शक के लिए समझने लायक बनी रहती है। अगर आप तेज रफ्तार, भारी-भरकम थ्रिलर की जगह हल्की, मनोरंजक और दिलचस्प क्राइम ड्रामा देखना चाहते हैं, तो 'प्रीतम एंड पेड्रो' आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है।