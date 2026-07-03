हुमा कुरैशी की फिल्म पर समय रैना का रोस्ट वायरल! बोले-‘इस फिल्म के बाद प्रोड्यूसर भी बात नहीं करेगा’

समय रैना यहीं नहीं रुके। वो हुमा को अपने शो 'latent' में आने का इन्वाइट करते हैं। इस पर हुमा कहती हैं कि वो अपनी डेट्स देखकर जरूर बताएंगी। तभी समय तुरंत मजाक करते हुए कहते हैं, "रिलीज के बाद तो फ्री ही रहोगी।" ये सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। आप इस वीडियो के लास्ट समय एक बार फिर हुमा की फिल्म का नाम गलत बोलते हुए कहते हैं कि 'करेंगे, मरेंगे और फिर करेंगे लेकिन भाई, 'Alpha' जरूर देखना।' उनके इस मजाकिया अंदाज ने सोशल मीडिया पर लोगों का खूब मनोरंजन किया है। फैंस इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं और दोनों की शानदार कॉमिक टाइमिंग की जमकर तारीफ कर रहे हैं।