क्या सच में डेट कर रहे हैं समय रैना और फिल्म ’12th फेल’ की मेधा शंकर? साथ दिखने के बाद उड़ी अफवाहें

मेधा शंकर की वर्कफ्रंट की बात करें तो '12th फेल' में अपने एक्टिंग से दर्शकों और क्रिटिक्स का दिल जीता था। इसके बाद वो 'गिन्नी वेड्स सनी 2' में भी नजर आईं, जहां उनके काम को सराहा गया। तो दूसरी ओर, समय रैना अपने स्टैंड-अप कॉमेडी, डिजिटल कंटेंट और लाइव शोज के चलते लगातार चर्चा में बने रहते हैं। फिलहाल फैंस की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या दोनों इन वायरल डेटिंग अफवाहों पर कभी चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं।