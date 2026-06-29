केतन अग्रवाल की हत्या पर अमाल मलिक का फूटा गुस्सा, बोले- किसी की जान लेकर कैसे खुश रह सकते हैं सिया-चेतन

Ketan Agarwal Murder Case (सोर्स- @PTI)
Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही। अब इस मामले पर बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार और गायक अमाल मलिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा मैसेज लिखते हुए न सिर्फ इस घटना पर दुख जताया, बल्कि रिश्तों में ईमानदारी और जिम्मेदारी की भी बात की।
अमाल मलिक ने अपने पोस्ट की शुरुआत महिलाओं के संघर्ष का जिक्र करते हुए की। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं ने लंबे समय तक कई तरह की परेशानियां झेली हैं और उनके खिलाफ होने वाले अत्याचारों का विरोध होना भी जरूरी है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि हर परिस्थिति को एक ही नजरिए से देखना सही नहीं है और किसी भी रिश्ते में दोनों पक्षों की जिम्मेदारी होती है।
संगीतकार का मानना है कि अगर किसी रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना है तो शुरुआत में ही साफ शब्दों में मना कर देना बेहतर होता है। उनके अनुसार, झूठी उम्मीद देकर किसी व्यक्ति की भावनाओं के साथ खेलना अंततः बड़ी त्रासदी का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी इंसान को मानसिक या भावनात्मक रूप से तोड़ देना भी उतना ही गलत है जितना किसी अन्य प्रकार का उत्पीड़न।
अमाल मलिक ने अपने पोस्ट में आजकल के रिश्तों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज कई लोग वास्तविक रिश्तों से ज्यादा सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक-दमक को महत्व देने लगे हैं। महंगी शादी, विदेशी हनीमून और दिखावे की जिंदगी को सफलता का पैमाना मान लिया गया है, जबकि रिश्तों की असली मजबूती विश्वास और ईमानदारी से बनती है।
उन्होंने ये भी कहा कि सच्चा प्यार किसी महंगे डेस्टिनेशन या आलीशान जिंदगी का मोहताज नहीं होता। अगर दो लोग एक-दूसरे को समझते हैं तो साधारण जीवन भी खुशहाल हो सकता है।
अमाल मलिक ने बिना किसी कानूनी निष्कर्ष पर पहुंचे अपनी व्यक्तिगत राय रखते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति के साथ भविष्य नहीं देखना था, तो समय रहते साफ इनकार कर देना कहीं बेहतर विकल्प होता। उनका मानना है कि रिश्तों में स्पष्टता कई बार बड़ी घटनाओं को टाल सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी महिला पर दबाव बनाया जा रहा हो तो परिवार और कानून दोनों उसके साथ खड़े होते हैं, इसलिए हिंसा या साजिश कभी समाधान नहीं हो सकती।
केतन अग्रवाल हत्याकांड फिलहाल जांच के दायरे में है और पुलिस हर पहलू की पड़ताल कर रही है। मामले में कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है और जांच एजेंसियां घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं। ऐसे में अंतिम सच्चाई अदालत और जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी।
फिलहाल, अमाल मलिक की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। कुछ लोग उनके विचारों का समर्थन कर रहे हैं, जबकि कई यूजर्स का कहना है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी पक्ष पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा।
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