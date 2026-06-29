केतन अग्रवाल की हत्या पर अमाल मलिक का फूटा गुस्सा, बोले- किसी की जान लेकर कैसे खुश रह सकते हैं सिया-चेतन

Ketan Agarwal Murder Case: पुणे के चर्चित कारोबारी केतन अग्रवाल हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है, वहीं सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर बहस थमने का नाम नहीं ले रही। अब इस मामले पर बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार और गायक अमाल मलिक ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबा मैसेज लिखते हुए न सिर्फ इस घटना पर दुख जताया, बल्कि रिश्तों में ईमानदारी और जिम्मेदारी की भी बात की।