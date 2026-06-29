‘मुस्लिम से हिंदू धर्म अपना लिया’ पत्रकार के दावे पर भड़की उर्फी जावेद, बोलीं- थोड़ा होमवर्क कर लो आंटी

Uorfi Javed religion change controversy: सोशल मीडिया सेंसेशन और अपने अतरंगी फैशन सेंस के लिए जानी जाने वाली उर्फी जावेद (Uorfi Javed) एक बार फिर भारी विवादों में आ गई हैं। उर्फी अपने कपड़ों को लेकर अक्सर ट्रोलर्स के निशाने पर रहती हैं, लेकिन इस बार पानी सिर से ऊपर चला गया है। एक महिला पत्रकार ने न सिर्फ उर्फी के कपड़ों को 'बेशर्मी से भद्दा' और उन्हें अश्लील कहा, बल्कि यह झूठा दावा भी कर दिया कि उर्फी ने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है। बस फिर क्या था, अपनी बेबाकी के लिए मशहूर उर्फी ने इस पत्रकार को ऐसा करारा जवाब दिया है कि इंटरनेट पर हर तरफ इसी की चर्चा हो रही है।