‘मैं Gays के साथ कम्फर्टेबल फील करता हूं’, हर्षद चोपड़ा और धीरज धूपर का वीडियो वायरल, यूजर्स कर रहे कमेंट्स

Lock Upp viral video: फराह खान और रितेश देशमुख द्वारा होस्ट किये जा रहे रियलिटी शो 'लॉक अप सच या सजा', दिन पर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। जहां एक और शो में शादी में डील ब्रेकर वाली बात कर राम कपूर विवादों में फंस गए, वही दूसरी तरफ श्रेया कालरा के दावा करने के बाद कि आकांक्षा चमोला Bisexual हैं, के कारण शो चर्चा में बना हुआ है और सोशल मीडिया पर भी इसकी बातें हो रही हैं। अब सोशल मीडिया पर हर्षद चोपड़ा और धीरज धूपर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों गे (Gay) लोगों के बारे में बात कर रहे हैं।