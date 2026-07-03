VIDEO: ‘उद्धव ठाकरे की महाआरती के बाद गोमूत्र से शुद्धिकरण करना पड़ेगा’, नितेश राणे के बयान से बढ़ा विवाद

Nitesh Rane Gomutra Controversy:महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मियों के बीच राजनीतिक बयानबाजी का स्तर बेहद तीखा हो गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नितेश राणे ने शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर बेहद विवादित और तीखा हमला बोला है। दरअसल, राणे ने मुंबई में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राणे ने सुझाव दिया कि उद्धव ठाकरे जिस भी स्थान पर 'महा आरती' (भव्य धार्मिक अनुष्ठान) करते हैं, उस जगह को बाद में 'गोमूत्र' छिड़ककर 'पवित्र' किया जाना चाहिए। नितेश राणे के इस बयान के बाद राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और उद्धव ठाकरे गुट के बीच जारी जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई है।