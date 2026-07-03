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VIDEO: ‘उद्धव ठाकरे की महाआरती के बाद गोमूत्र से शुद्धिकरण करना पड़ेगा’, नितेश राणे के बयान से बढ़ा विवाद

Nitesh Rane Uddhav Thackeray Statement: उद्धव ठाकरे की 'महा आरती' पर बीजेपी नेता नितेश राणे का बेहद विवादित बयान। बोले- 'जहां उद्धव आरती करें, उसे गोमूत्र से शुद्ध करो'। शिवसेना (UBT) ने किया पलटवार।
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मुंबई

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Imran Ansari

Jul 03, 2026

Nitesh Rane Uddhav Thackeray Statement

नितेश राणे के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में बढ़ा विवाद ।

Nitesh Rane Gomutra Controversy:महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों और स्थानीय निकाय चुनावों की सरगर्मियों के बीच राजनीतिक बयानबाजी का स्तर बेहद तीखा हो गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के कद्दावर नेता नितेश राणे ने शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे पर बेहद विवादित और तीखा हमला बोला है। दरअसल, राणे ने मुंबई में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए राणे ने सुझाव दिया कि उद्धव ठाकरे जिस भी स्थान पर 'महा आरती' (भव्य धार्मिक अनुष्ठान) करते हैं, उस जगह को बाद में 'गोमूत्र' छिड़ककर 'पवित्र' किया जाना चाहिए। नितेश राणे के इस बयान के बाद राज्य में सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन और उद्धव ठाकरे गुट के बीच जारी जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई है।

'धार्मिक प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही बीजेपी'

नितेश राणे की इस टिप्पणी की शिवसेना (UBT) के नेताओं ने तुरंत और कड़े शब्दों में निंदा की है। पार्टी प्रवक्ताओं ने इसे महाराष्ट्र के गिरते राजनीतिक स्तर का प्रमाण बताया। शिवसेना (UBT) ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता राज्य के जलते प्रशासनिक, नागरिक और बुनियादी मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के धार्मिक प्रतीकों को हथियार बना रहे हैं।

हिंदुत्व की विरासत पर पुरानी है जंग

आपको बता दें कि महाराष्ट्र में साल 2022 में मूल शिवसेना के दोफाड़ होने के बाद से ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुटों के बीच असली हिंदुत्व और राजनीतिक विरासत को लेकर लगातार तीखी बहस होती रही है। इस जंग में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी लगातार उद्धव गुट पर हमलावर रहते हैं। नितेश राणे का यह नया बयान इसी वैचारिक और व्यक्तिगत खींचतान का हिस्सा माना जा रहा है।

उद्धव ठाकरे की ओर से अभी प्रतिक्रिया नहीं

वहीं, इस मामले को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले हफ्तों में इस तरह की बयानबाजी और ज्यादा उग्र हो सकती है क्योंकि दोनों ही प्रमुख गठबंधन राज्य में आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। बहरहाल, शुक्रवार शाम तक उद्धव ठाकरे या उनके परिवार की तरफ से नितेश राणे के इस विशिष्ट बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी।

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Published on:

03 Jul 2026 05:19 pm

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