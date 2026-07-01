मोदी कैबिनेट में बढ़ेगा एकनाथ शिंदे का दबदबा, जल्द मंत्री बन सकते हैं शिवसेना के दो सांसद; दिल्ली दौरे की चर्चा तेज

Eknath Shinde Delhi Visit: महाराष्ट्र की राजनीति में अपना परचम लहराने के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का राजनीतिक कद और दबदबा बढ़ने जा रहा है। दरअसल, सूत्रों से मिली रही है कि मोदी कैबिनेट के आगामी विस्तार में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दो सांसदों को केंद्रीय मंत्री पद की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि, इस फेरबदल की सटीक तारीख और मंत्रियों के नामों की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कयासों का बाजार बेहद गर्म है।