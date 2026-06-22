उद्धव की आखिरी उम्मीद भी टूटी! फडणवीस और शिंदे ने किया ‘ऑपरेशन टाइगर’ के सफल होने का ऐलान

Shiv Sena UBT Split: महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चित ‘ऑपरेशन टाइगर’ को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने रविवार को ऐसे बयान दिए, जिससे शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) खेमे की चिंता और बढ़ गई है। फडणवीस ने साफ कहा कि ऑपरेशन सफल रहा है, जबकि शिंदे ने दावा किया कि वह कोई भी ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते और जल्द ही बड़ी सियासी ब्रेकिंग न्यूज सामने आएगी।