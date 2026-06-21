सांसद संजय दिना पाटिल की बगावत के बाद मातोश्री पहुंची पार्षद बेटी, बोलीं- पिता की बात अलग, मैं उद्धव के साथ हूं

बता दें कि शिवसेना (यूबीटी) के 9 में से 6 सांसदों के शिंदे गुट में जाने की खबरों के बाद उद्धव ठाकरे ने खुद मैदान में उतरने का फैसला किया है। पार्टी नेतृत्व को आशंका है कि यदि जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पाला बदलते है तो स्थानीय स्तर पर संगठन बिखर जाएगा। इसी रणनीति के तहत उद्धव ठाकरे ने संबंधित लोकसभा क्षेत्रों का दौरा शुरू करने का निर्णय लिया है। उनका फोकस उन क्षेत्रों पर है जहां पार्टी को झटका लगा है, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखा जा सके और संगठन को दोबारा मजबूत किया जा सके।