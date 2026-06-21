‘शिवसेना एक है’ कहने पर संजय राउत का फूटा गुस्सा, कहा- अमित शाह के टेस्ट ट्यूब बेबी हैं एकनाथ शिंदे

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। कोल्हापुर में देवी अंबाबाई मंदिर गलियारा परियोजना के कार्यक्रम में अमित शाह ने मंच से कहा कि अब महाराष्ट्र में सिर्फ एक ही शिवसेना है। अब शिंदे गुट या उद्धव गुट कहने की जरुरत ख़त्म हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह के इस बयान को लेकर शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के सांसद संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे अमित शाह के ‘टेस्ट ट्यूब बेबी’ है।