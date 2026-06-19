अब ‘ऑपरेशन घड़ी’ की बारी! शरद गुट के 5 सांसदों के टूटने का दावा, पवार के करीबी ने दिया चैलेंज

Sharad Pawar NCP MP Split Claim: महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (यूबीटी) के 6 सांसदों की बगावत के बाद अब शरद पवार गुट की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी एसपी) को लेकर भी बड़ा दावा सामने आया है। अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता धर्माराव बाबा आत्राम ने दावा किया है कि शरद गुट के पांच सांसद पाला बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इतना ही नहीं पूर्व मंत्री ने उनके संभावित पार्टी प्रवेश की तारीख भी बता दी। हालांकि, एनसीपी (एसपी) ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।