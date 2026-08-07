अभिजीत दीपके ने पुलिस अधिकारी को निकाला अपने घर से बाहर, कहा- तुम बाहर जाओ मैं तय करुंगा किससे मिलना है

फिलहाल अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने घर पर हैं। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद से वह डॉक्टरों की सलाह पर घर पर आराम कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) के अन्य नेताओं के साथ एक बैठक भी की, जिसमें पार्टी की आगे की रणनीति और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। अभिजीत दीपके से मिलने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और अन्य लोग उनके घर पहुंचते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनके घर के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसी बीच शुक्रवार को उनसे मिलने आए कुछ लोगों और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच कथित तौर पर कहासुनी और विवाद की स्थिति बन गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं।