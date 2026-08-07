अभिजीत दीपके ने पुलिस अधिकारी को निकाला अपने घर से बाहर, कहा- तुम बाहर जाओ मैं तय करुंगा किससे मिलना है

अभिजीत दीपके ने पुलिस अधिकारी को निकाला अपने घर से बाहर, फोटो सोर्स- एक्स ( @mid_day )
Abhijit Dipke Allegation: CJP के अभिजीत दीपके ने छत्रपति संभाजीनगर में CID अधिकारियों के व्यवहार पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि उनसे मिलने आने वाले लोगों के साथ अधिकारियों का रवैया ठीक नहीं है। उन्होंने दावा किया कि मुलाकात के लिए आने वाले लोगों से अभद्र तरीके से बात की जा रही है और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है।
अभिजीत दीपके ने मराठी में बात करते हुए कहा कि यह तय करना कि वह किससे मिलेंगे और किससे नहीं, उनका व्यक्तिगत अधिकार है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन को इस तरह के मामलों में दखल नहीं देना चाहिए और न ही किसी व्यक्ति को उनसे मिलने से रोकना चाहिए। उनके मुताबिक, अधिकारियों का काम कानून-व्यवस्था बनाए रखना है, न कि लोगों से मिलने-जुलने के उनके अधिकार में हस्तक्षेप करना।
दीपके ने पुलिस और CID अधिकारियों के रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति को उनसे मिलने आना है, तो उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को बिना किसी अनावश्यक दबाव या डर के अपनी बात रखने और लोगों से मिलने का अधिकार है।
फिलहाल अभिजीत दीपके महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित अपने घर पर हैं। कुछ दिन पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद से वह डॉक्टरों की सलाह पर घर पर आराम कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने कॉकरोज जनता पार्टी (CJP) के अन्य नेताओं के साथ एक बैठक भी की, जिसमें पार्टी की आगे की रणनीति और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। अभिजीत दीपके से मिलने के लिए हर दिन बड़ी संख्या में समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और अन्य लोग उनके घर पहुंचते हैं। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उनके घर के बाहर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। इसी बीच शुक्रवार को उनसे मिलने आए कुछ लोगों और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों के बीच कथित तौर पर कहासुनी और विवाद की स्थिति बन गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं।
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