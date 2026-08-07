प्रशांत किशोर के NCP से जुड़ने की अटकलों पर CM फडणवीस का पहला बयान, मुंबई की सियासत में हलचल

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रशांत किशोर को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज पार्टी के जरिए भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, जबकि दूसरी ओर राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में अजीत पवार की एनसीपी के साथ काम करने की चर्चा है, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की सहयोगी पार्टी है। अतुल लोंढे ने तंज कसते हुए लिखा कि राजनीति में विरोध और कमाई के लिए सहयोग, दोनों एक साथ कैसे संभव है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर की राजनीतिक भूमिका और रणनीतिकार के तौर पर उनकी निष्पक्षता पर भी टिप्पणी की।