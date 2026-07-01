‘पार्टी के वरिष्ठ नेता आत्ममंथन करें’, उद्धव गुट में बगावत के बाद ‘घर’ में घमासान; संजय राउत ने कहा- ‘कुछ लोगों को जरूरत से ज्यादा मिला

Sanjay Raut Statement: महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के भीतर मची भगदड़ के बाद अब पार्टी के अंदरूनी कलह और असंतोष खुलकर सामने आने लगे हैं। दरअसल, बुधवार को राज्यसभा सांसद संजय राउत के एक तीखे बयान ने इस बात को हवा दे दी है कि पार्टी के पुराने और वफादार नेताओं में 'खास ट्रीटमेंट' पाने वाले नेताओं को लेकर भारी नाराजगी है। यह स्थिति तब बनी है जब हाल ही में उद्धव गुट के 6 सांसदों और एक पूर्व विधायक ने पाला बदलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का दामन थाम लिया।