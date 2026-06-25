‘किसी का घर नहीं उड़ने देंगे’, संजय राउत के ‘बम और 5 मर्डर’ वाले आरोप पर CM फडणवीस का करारा जवाब; मुंबई पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी

संजय राउत ने अपने पत्र में बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि संजय पाटिल ने प्रदर्शनकारियों से कहा है कि'मुझसे पंगा मत लो; मेरे खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने से पहले अपना लाइफ इंश्योरेंस (जीवन बीमा) करवा लो। मैं तुम्हें सीधे श्मशान घाट या अस्पताल भेज दूंगा। राउत ने दावा किया कि पाटिल ने प्रदर्शनकारियों पर बम फेंकने की धमकी दी है। यही नहीं, राउत के मुताबिक पाटिल ने खुद कबूल किया है कि 'मैं पहले भी पांच लोगों की हत्या कर चुका हूं।' राउत ने मांग की कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि वे पांच लोग कौन थे और पाटिल ने उन्हें कब और क्यों मारा था।