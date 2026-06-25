मुंबई लोकल मर्डर: कौन है मयंक का कातिल रोशन सुवर्णा? पिता बोले- जैसे मेरे बेटे को मारा वैसे ही दो मौत

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के अनुसार, सोमवार रात करीब 10:42 बजे मुंबई लोकल ट्रेन में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान मयंक लोहार के रूप में हुई थी। जांच में सामने आया कि तेज बारिश के दौरान ट्रेन का दरवाजा बंद करने को लेकर दोनों यात्रियों के बीच विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर कुछ सहयात्रियों ने आरोपी की पिटाई भी की थी। इससे गुस्साए आरोपी ने अपने बैग से चाकू निकाला और मयंक पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मयंक ने बाद में दम तोड़ दिया। आरोपी को पकड़ने के लिए तुरंत छह विशेष टीमों का गठन किया गया था।