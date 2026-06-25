शिवसेना (UBT) के बागी सांसद संजय दीना पाटिल पर गंभीर आरोप, संजय राउत ने कमिश्नर को पत्र लिख गिरफ्तारी की मांग

बता दें कि पिछले दिनों उद्धव ठाकरे को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 6 सांसद बागी होकर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वहीं, शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत ने इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर किसी भी निर्णय से पहले उनकी बात सुनने की मांग की है। सावंत ने कहा कि संविधान की रक्षा करना लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और बिना सभी पक्षों को सुने कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए।