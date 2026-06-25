25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

शिवसेना (UBT) के बागी सांसद संजय दीना पाटिल पर गंभीर आरोप, संजय राउत ने कमिश्नर को पत्र लिख गिरफ्तारी की मांग

Political Crisis in Maharashtra: शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि पाटिल ने कहा कि जो लोग उनके दल-बदल का विरोध करेंगे, उन्हें वह श्मशान या अस्पताल पहुंचा देंगे।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Ashib Khan

Jun 25, 2026

Political Crisis in Maharashtra

शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत (Photo-IANS)

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुरुवार को शिवसेना (यूबीटी) के राज्य सभा सांसद संजय राउत ने बागी सांसद संजय दीना पाटिल पर गंभीर आरोप लगाए है। राउत ने कहा कि पाटिल ने प्रदर्शनकारियों को जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही उन्होंने कमिश्नर को पत्र लिखकर इस मामले की जांच करने और बागी सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है।

संजय ने पाटिल पर लगाए गंभीर आरोप

उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया कि पाटिल ने कहा कि जो लोग उनके दल-बदल का विरोध करेंगे, उन्हें वह श्मशान या अस्पताल पहुंचा देंगे।

इस दौरान संजय राउत ने यह भी दावा किया कि पाटिल ने यह भी कहा कि वह पहले पांच लोगों की हत्या कर चुके हैं। राउत ने इस कथित बयान की जांच कर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है।

प्रदर्शनकारियों को संजय पाटिल ने दी धमकी

शिवसेना यूबीटी सांसद ने आरोप लगाते हुए कहा कि बागी सांसद पाटिल ने प्रदर्शनकारियों पर बम फेंकने और घर में घुसकर खत्म करने की भी धमकी दी है। राउत ने कहा कि यदि कोई सांसद ऐसे बम तैयार किए हैं या किसी आतंकी गिरोह से प्राप्त किए हैं, तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का गंभीर मामला है। 

उन्होंने एंटी टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) की मदद से जांच कराने और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत कार्रवाई की मांग की है।

संजय राउत ने यह भी कहा कि पाटिल के बयान से लोगों में डर और चिंता का माहौल पैदा हो गया है। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस दौरान किसी राजनीतिक कार्यकर्ता पर हमला होता है या उसकी हत्या होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संजय दीना पाटिल की होगी।

उद्धव के 6 सांसद एकनाथ शिंदे के गुट में हुए शामिल

बता दें कि पिछले दिनों उद्धव ठाकरे को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 6 सांसद बागी होकर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वहीं, शिवसेना (UBT) सांसद अरविंद सावंत ने इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर किसी भी निर्णय से पहले उनकी बात सुनने की मांग की है। सावंत ने कहा कि संविधान की रक्षा करना लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है और बिना सभी पक्षों को सुने कोई फैसला नहीं लिया जाना चाहिए।

Maharashtra Politics: क्या संसद में ताकत बढ़ने पर मोदी कैबिनेट में एकनाथ शिंदे गुट को मिलेगी जगह? जानें सियासी मायने

ये भी पढ़ें
Shiv Sena Split

खबर शेयर करें:

Published on:

25 Jun 2026 11:43 am

Hindi News / National News / शिवसेना (UBT) के बागी सांसद संजय दीना पाटिल पर गंभीर आरोप, संजय राउत ने कमिश्नर को पत्र लिख गिरफ्तारी की मांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राघव चड्ढा ने भगवंत मान से मांगा इस्तीफा, फर्जी फोरेंसिक रिपोर्ट बनवाने का लगाया आरोप

Raghav Chadha-Bhagwant Mann
समाचार

Taratala Building Collapse: ‘तेज धमाके के बाद मचा हड़कंप, मदद के लिए चिल्ला रहे थे लोग’, चश्मदीद ने सुनाई निर्माणाधीन इमारत ढहने की कहानी

Taratala Building Collapse
राष्ट्रीय

NCERT सिलेबस में ‘इमरजेंसी’ का चैप्टर शामिल होते ही सियासी संग्राम, नेताओं ने दिए तीखे बयान

NCERT syllabus Emergency chapter controversy.
राष्ट्रीय

एक्शन में सीबीआई, डिजिटल अरेस्ट घोटाले के मामलों में 16 राज्यों में 80 से ज़्यादा जगहों पर की छापेमारी

CBI
राष्ट्रीय

DVAC छापेमारी पर सियासी घमासान, ई.वी. वेलु के ठिकानों पर कार्रवाई के बाद एम.के. स्टालिन का TVK पर तीखा हमला

MK Stalin
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.