तारातला गोदाम हादसा: मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 2-2 लाख, पीएम ने की मुआवजे की घोषणा

Taratala warehouse accident: कोलकाता के तारातला इलाके में हुए दर्दनाक गोदाम हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों और घायलों के लिए पीएम मोदी ने मुआवजे की घोषणा की है। बुधवार को निर्माणाधीन वेयरहाउस गिरने से हुई इस दुर्घटना में अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी घायल है। प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO India) की ओर से जारी बयान के अनुसार इस दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी।