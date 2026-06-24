कोलकाता के ताराताला हादसे मामले में 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार, शेड गिरने से पांच नागरिकों की हुई थी मौत

Kolkata Taratala Accident: कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार को हुए दर्दनाक हादसे के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिरने से अब तक पांच लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मलबे में दबे 21 लोगों को बाहर निकाला गया है। इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद सरकार ने कोलकाता नगर निगम (केएमसी) क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माणाधीन भवनों के काम पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है।