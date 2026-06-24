कितना बड़ा है हादसा, कहां था बंगाल प्रशासन, क्यों बुलानी पड़ी भारतीय सेना, सीएम शुभेन्दु अधिकारी ने खुद बताया

उन्होंने कहा कि बचाव और मलबा हटाने के लिए घटनास्थल पर क्रेनें भेजी गई हैं। गैस कटर और एसएमपीए अग्निशमन दल मौके पर पहुंच चुके हैं। चिकित्सा दल के साथ एसएमपीए की एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। समन्वय और सुरक्षा के लिए एस्टेट डिवीजन और पोर्ट सिक्योरिटी की टीमें भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। एसएमपीए के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। बचाव अभियान में प्रगति के साथ-साथ आगे की जानकारी दी जाएगी।