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कितना बड़ा है हादसा, कहां था बंगाल प्रशासन, क्यों बुलानी पड़ी भारतीय सेना, सीएम शुभेन्दु अधिकारी ने खुद बताया

CM Suvendu Adhikari: कोलकाता के तारातला में एक निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिरने की दुर्घटना पर मुख्यमंत्री शुभेन्द्र अधिकारी दुख जताया हैं। सीएम अधिकारी ने हादसे की जानकारी भी साझा की है।
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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

Jun 24, 2026

Taratala godown shed collapse in Kolkata

कोलकाता में तारातला गोदाम का शेड गिरा

Taratala Godown Shed Collapse in Kolkata: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेन्द्र अधिकारी ने कोलकाता के ताराताला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम का शेड गिरने के हादसे पर दुख जताया है। सीएम शुभेन्दु अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस हादसे में करीब 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक 21 लोगों को बचा लिया गया है। करीब 12-18 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है।

घटना स्थल पर पहुंचे सीएम शुभेन्दु

सीएम अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि कई एजेंसियां ​​बचाव अभियान में लगी हुई हैं। उन्होंने घटना स्थल पर पत्रकारों को बताया कि एनडीआरएफ, सेना, एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग सभी मिलकर यहां काम कर रहे हैं। 21 लोगों को बचा लिया गया है। तीन लोगों की जान चली गई है। एसएसकेएम अस्पताल कार्यरत है। लगभग 12-18 लोग अंदर फंसे हुए हैं। वे भारतीय सेना के संपर्क में आए हैं।

यह हादसा ताराताला के बी/2 ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर निर्माणाधीन एक निजी गोदाम में हुआ, जिसके बाद एक बड़े पैमाने पर बहु-एजेंसी बचाव अभियान चलाया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी (एसएमपी) पोर्ट अथॉरिटी ने कहा कि घटनास्थल पर तुरंत कई आपातकालीन उपाय सक्रिय किए गए।

गैस कटर, अग्निशमन इकाइयां और एम्बुलेंस मौके पर

एसएमपी कोलकाता के सीपीआरओ संजय कुमार मुखर्जी ने बताया कि बचाव और मलबा हटाने के लिए क्रेनें तैनात की गईं, जबकि गैस कटर, अग्निशमन इकाइयां, एम्बुलेंस और चिकित्सा दल घटनास्थल पर भेजे गए।

क्रेनों से हटाया जा रहा है मलबा

उन्होंने कहा कि बचाव और मलबा हटाने के लिए घटनास्थल पर क्रेनें भेजी गई हैं। गैस कटर और एसएमपीए अग्निशमन दल मौके पर पहुंच चुके हैं। चिकित्सा दल के साथ एसएमपीए की एम्बुलेंस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। समन्वय और सुरक्षा के लिए एस्टेट डिवीजन और पोर्ट सिक्योरिटी की टीमें भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई हैं। एसएमपीए के वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और स्थिति पर नजर रख रहे हैं। बचाव अभियान में प्रगति के साथ-साथ आगे की जानकारी दी जाएगी।

सुकांत मजूमदार ने टीएमसी पर बोला हमला

केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि बचाव अभियान सर्वोच्च प्राथमिकता है, साथ ही उन्होंने अवैध निर्माण के लिए कथित तौर पर दी गई अनुमतियों को लेकर पूर्व टीएमसी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रशासन संरचना से संबंधित सभी स्वीकृतियों की जांच करेगा। बचाव कार्य जारी है। हमारी सरकार पूरे मामले पर नजर रख रही है।

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Updated on:

24 Jun 2026 06:26 pm

Published on:

24 Jun 2026 06:24 pm

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