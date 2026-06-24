भारत-अमेरिका में ट्रेड डील की तैयारी! AI और फ्यूचर टेक में बढ़ाएंगे सहयोग, USTR ने किया बड़ा खुलासा

US-India Trade Deal: भारत और अमेरिका के बीच एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय व्यापार समझौते होने वाला है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसआर) राजदूत जैमीसन ग्रीर ने इस डील के बारे में जानकारी दी है। जैमीसन ग्रीर ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत व्यापार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते मजबूत संबंधों पर बात की है।